Luca Bergamo: il 6 dicembre giornata dedicata a opera Bertolucci

Roma, (askanews) - "Stiamo lavorando nel concreto perché il 6 dicembre sia una giornata dedicata alla sua vita e alla sua opera al Teatro Argentina, lo confermeremo fra qualche giorno: è uno dei primi atti, così a caldo".

Ad annunciarlo è stato il vicesindaco e assessore alla Crescita culturale di Roma, Luca Bergamo, recatosi a dare l'ultimo saluto a Bernardo Bertolucci.

Alcune professoresse hanno portato spontaneamente i loro studenti alla Camera ardente.

"Sì l'ho visto, mi ha colpito, lo trovo un bel gesto, intelligente, anche da parte degli insegnanti, che hanno voluto far conoscere, seppure in un momento che oltre alla vita vissuta, una persona così importante nella cultura italiana. E peraltro in generale penso che sia un buon esercizio stabilire un rapporto più naturale con la morte, cosa che la nostra società ha un po' dimenticato"