Raffaella Carrà stupisce ancora: canta "Ogni volta che è Natale"

Milano (askanews) - Ritorno in grande stile per Raffaella Carrà. Dopo cinque anni di assenza dalle scene musicali l'artista simbolo di libertà, trasgressione, genialità e passione si propone con un disco per le feste da cantare e da ballare. "Ogni volta che è Natale" è un album di canzoni natalizie in puro stile Carrà con l'inedito "Chi l'ha detto".

"Ho chiesto un inedito che Daniele Magro ha scritto molto carino e per il resto mi sono molto divertita a fare quello che volevo io e mi hanno dato totale libertà.

Raffaella nei prossimi giorni farà delle apparizioni in tv, ma sulla possibilità di fare un live è categorica.

"Mammamia! Io ho un'età ragazzi e non posso stare tutti i giorni a pensare a dei concerti. Io non sono una cantante pura, sono una show woman e i concerti che ho fatto finora erano esplosivi, con danze e cambi di costume e non me la sento di mettermi ad allenarmi per fare un concerto".

Anticipatrice di tendenze e sempre anticonformista con le sue canzoni ha fatto ballare tante generazioni e ha capacità comunque di piacere a tutti.

"Prima di tutto non ho scritto io i testi perchè sono troppo intelligenti e non sono in grado di scrivere le cose che ha scritto Gianni, ma l'ironia è la chiave di tutto. Quando mi presentavo con abiti esagerati non ci credevo fino in fondo. Non te la devi tirare, se te la tiri sei rovinata"

Da anni è diventata una icona gay, un'etichetta su cui ironizza con intelligenza.

"Io lo sono diventata mio malgrado, non ho fatto nulla. L'unica cosa che ho fatto, visto che mi chiedono di andare a fare le sfilate per l'orgoglio gay in continuazione, l'anno scorso sono andata a Madrid dove c'era la giornata internazionale dell'orgoglio gay e così li ho beccati tutti in una notte".

La Spagna l'ha da poco insignita dell'onorificenza di Dama al Orden del Mérito Civil e sdramatizza sul mancato riconoscimento dell'Italia.

"Ho avuto una battuta con un giornalista e ho detto: è perchè per le istituzioni italiane sono una milite ignota, con tutto il rispetto per il Milite ignoto, ma è solo una battuta ironica ma rispettosa e tutti si sono sorpresi. E ho detto: guardate che per me il premio più importante è che la gente mi voglia bene anche se non mi vede in televisione, perchè credo di avere una credibilità col pubblico perché io non ho mai tradito nessuno".

Il suo disco di Natale con tanti classici completamente riarrangiati tutti da scoprire, è all'insegna della positività, dell'allegria ed è carico di energia. Proprio come lei.