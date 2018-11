Accordo Brexit, May: era il solo possibile. Tocca al Parlamento

Roma, (askanews) - Dopo aver raggiunto l'accordo su Brexit con l'Unione europea,

la premier britannica Theresa May ha convocato il suo gabinetto. Arriva adesso il compito più difficile: inizia infatti un dibattito nazionale sull'accordo, e il voto del Parlamento è previsto prima di Natale.

May, comunque, ha ribadito che questo è "il solo accordo possibile". "Se le persone pensano che ci sia un altro negoziato da fare, non è così. Questo è l'accordo, ed è il risultato di un lungo e difficile periodo di negoziati, questo è l'unico accordo sul tavolo ed è il miglior accordo possibile, l'unico accordo possibile",

ha sottolineato dopo il vertice dei capi di Stato e di governo dei Ventisette a Bruxelles che ha avuto il successo sperato per May dopo la soluzione in extremis su Gibilterra.

May, comunque, ha respinto qualsiasi ipotesi sul futuro del suo governo e sulle eventuali conseguenze della bocciatura dell'accordo da parte della Camera dei Comuni, compreso un secondo referendum a cui si è detta più volte contraria, affermando di essere concentrata solo sulla battaglia per convincere i propri parlamentari.

L'accordo prevede un periodo di transizione fino alla Brexit, fissata per il 29 marzo 2019, periodo in cui di fatto non cambia nulla e che potrebbe essere prorogato fino al 2022. Ma la palla passa a Westminster dove sono contrari all'accordo oltre ai laburisti anche molti conservatori che considerano troppo morbido l'intesa raggiunta.