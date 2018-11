Premi Balzan, Detlef Lohse: fisica dei fluidi, oceani e stelle

Roma, 26 nov. (askanews) - Al fisico Detlef Lohse è stato conferito il Premio Balzan 2018 per gli eccezionali contributi dati in campi diversi della dinamica dei fluidi. In particolare lo scienziato studia gli effetti della turbolenza sui flussi di calore.

"Ci sono molte sfide nel campo della dinamica dei fluidi, sia su piccola scala o su nanoscala che su un'estensione di centinaia di chilometri. Una delle più grandi, che mi interessa molto, è il trasporto del calore attraverso la turbolenza; in un contenitore chiuso riscaldato dal basso e raffreddato dall'alto, quanto calore viene trasportato dal basso in alto data la differenza di temperatura? Avendo esperimenti su piccola scala, si possono estrapolare i dati per l'applicazione industriale, o all'oceano, o alle stelle. Bisogna capire come la turbolenza riesce a trasferire il calore".

"Credo - conclude - che per la dinamica dei fluidi sia cruciale che la teoria, la sperimentazione e la simulazione numerica procedano mano nella mano. Solo lavorando insieme possiamo rivelare la fisica dei fluidi".