Napoli, sequestrati 25 milioni di giocattoli contraffatti

Roma, (askanews) - Sequestrati dalla Guardia di finanza di Napoli circa 25 milioni di giocattoli, anche di noti marchi come Disney e Giochi Preziosi, contraffatti e non conformi alle normative di sicurezza, quindi potenzialmente pericolosi per i più piccoli.

Erano stipati a Napoli in un locale commerciale di circa 650 metri quadri, in uso a un cittadino cinese, pronti allo stoccaggio e alla vendita, in vista delle feste.

Le attività di contrasto al fenomeno della contraffazione sono state intensificate con l'avvicinarsi del Natale in tutto il territorio, con appostamenti e pedinamenti nei confronti di individui con precedenti, e il continuo via vai di furgoni, utilizzati per trasportare giocattoli vicino al locale avevano fatto insospettire. Il magazzino è stato sequestrato, così come tutti i prodotti contraffatti e non a norma destinati ai bambini.