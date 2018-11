Fattura elettronica, Cuchel: commercialisti pronti a class action

Pisa (askanews) - Contro le insoddisfacenti risposte giunte fino ad oggi dal governo sui problemi legati alla fatturazione elettronica i commercialisti sono pronti a scendere in piazza e a mettere in atto una serie di iniziative per arrivare ad una class action. E' quanto ha annunciato Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale Commercialisti (Anc) aprendo il forum "Obiettivo Futuro: Professioni, Politica e Istituzioni a confronto per la tutela del cittadino" che si è svolto a Pisa.

Queste le parole del presidente Anc: "Chiediamo una attenzione particolare alle problematiche legate alla fatturazione elettronica. Riteniamo che il Paese debba essere messo in sicurezza per il trattamento dei dati rispetto ai miliardi di informazioni che vengono fornite con questo strumento nuovo della fattura elettronica - ha detto Cuchel - Non possiamo mettere a repentaglio le nostre imprese, l'intero sistema economico. Lo abbiamo segnalato al garante della privacy che ha aperto subito un procedimento. Ma purtroppo non ci soddisfano assolutamente sia le risposte del ministro Tria sia le risposte del Governo in audizione parlamentare".

Alla sollecitazione del presidente Anc, ha risposto subito il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, che ha voluto partecipare ai lavori del congresso. "Il governo si impegna innanzitutto ad ascoltare le istanze dei professionisti e di tutti gli ordini professionali. Tanto è vero che il 27 novembre sarà convocato un tavolo con tutti gli ordini professionali per parlare di equo compenso, per valorizzare studi e professioni - ha risposto Morrone - E poi si parlerà della riforma sulla crisi di impresa, bisognerà verificare quali sono i correttivi da apportare all'ex riforma Rordorf".

Tra gli obiettivi del governo anticipati da Morrone, e oggetto dell'incontro, anche l'ipotesi di una legge di riforma trasversale per tutti gli Ordini professionali.