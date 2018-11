Circeo, si apre una voragine sulla Pontina. Si cerca un disperso

Latina (askanews) - Proseguono le ricerche da parte dei vigili del fuoco dell'uomo disperso da ieri per l apertura di una voragine sulla via Pontina, in località San Vito, nei pressi di San Felice Circeo (Latina). A causare lo smottamento del terreno è stata quasi certamente la pioggia caduta nelle ultime ore. I vigili del fuoco hanno recuperato l'auto dell'uomo nella voragine e oggi sono ancora al lavoro, impegnati anche con fluviali e sommozzatori.