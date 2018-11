Rugby Italia-Nuova Zelanda, la spettacolare Haka degli All Blacks

Roma, (askanews) - Allo stadio Olimpico di Roma va in scena la prestigiosa amichevole di rugby Italia-Nuova Zelanda e uno dei momenti più attesi e spettacolari è l'Haka degli All Blacks, la danza maori che la squadra neozelandese esegue prima di ogni incontro per sfidare gli avversari. Ecco quella fatta prima del test match di Roma.