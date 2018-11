Tensione a Parigi, lacrimogeni e idranti contro i "gilet gialli"

Corleone, Di Maio: se eletti M5S in Consiglio ritirerò il simbolo

Roma, (askanews) - "Io sono un ministro, prima ancora che capo politico del Movimento cinque stelle. Lo Stato non tratta con la mafia, non ci parla e non deve dare minimamente segnali di vicinanza a quel mondo. Quella foto, anche se fatta in buona fede, comunica a quel mondo qualcosa di malsano, perché dice: qui il M5S è vicino al figlio di Provenzano, poi stasera viene Di Maio sul palco, quindi ...