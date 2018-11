La magia dei mercatini di Natale, tra ingenti misure di sicurezza

Roma, (askanews) - Inizia la magia dei mercatini di Natale, una tradizione sentita in particolare del Nord Europa. In Francia, uno dei più caratteristici, quello di Strasburgo, ha inaugurato la sua 449esima edizione con l'illuminazione del grande albero di 30 metri nel cuore della città davante alla cattedrale.

Centinaia di lucine colorate, decorazioni, profumi di vin brulè e aromi del Natale tra i 300 caratteristici chalet di legno presi d'assalto da residenti e turisti in piazza Kleber. Il cuore di Strasburgo sarà animato dai mercatini per cinque settimane, senza mai dimenticare i controlli e le rigide misure di sicurezza per garantire i visitatori.

Il segretario di Stato al Ministero dell'Interno, Laurent Nunez: "Abbiamo messo su un importante dispositivo, molti agenti della polizia nazionale, di quella municipale e soldati del sistema sentinella, società di sicurezza private. Questa unionme di forze ci consentirà di garantire le migliori condizioni di sicureza in questo mercato anche se la minaccia terroristica rimane molto, molto alta".

Gli agenti e i controlli all'ingresso non sembrano però preoccupare i turisti. "Siamo già stati nei mercatini di Strasburgo - dice una coppia in visita dal Belgio - ma è la prima volta che capitiamo per l'inaugurazione, è splendido, un'atmosfera magica".