Continua la protesta dei gilet gialli, polizia schierata a Parigi

Roma, (askanews) - Continua la protesta dei gilet gialli in Francia che da una settimana bloccano strade e infrastrutture energetiche in tutta la Francia contro l'aumento dei prezzi del carburante deciso dal governo Macron e le condizioni di vita sempre più difficili.

Le autorità per evitare i disordini e le vittime del primo weekend di proteste (un morto e decine di feriti) hanno dispiegato le forze dell'ordine a livello eccezionale in tutta la Francia, temendo infiltrazioni di fasce estreme nelle manifestazioni. A Parigi in programma un enorme raduno a Place de la Concorde, oltre 36.000 persone hanno aderito su Facebook all'appuntamento. Ma ci sono manifestazioni spontanee in tutto il Paese che creano disagi, anche ai caselli stradali.