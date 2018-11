Al via fase cruciale per Brexit, domenica il vertice a Bruxelles

Londra (askanews) - Si sta per aprire una fase cruciale per il Regno Unito, l'Unione europea e il futuro delle loro relazioni dopo la Brexit, che avverrà ufficialmente il 29 marzo del 2019. Gli ostacoli da superare prima di quella fatidica data sono molti e non solo interni al governo britannico.

A partire dal vertice straordinario a Bruxelles previsto domenica, in cui i 27 capi di Stato e di governo europei dovranno approvare la bozza della dichiarazione politica che traccia un quadro sui rapporti futuri. Il passaggio, semplice sulla carta, si è complicato per la questione Gibilterra, territorio britannico in Spagna. Madrid ha minacciato di opporsi se il suo diritto di veto sulle future relazioni fra Europa e Gibilterra non sarà messo nero su bianco. Tecnicamente non serve l'unanimità per approvare l'intesa, ma il no spagnolo avrebbe un peso politico molto forte su una trattativa già fragile.

Tutto questo mentre la premier britannica May è costretta ogni giorno a difendere il suo accordo e a fare i conti con polemiche interne sempre più feroci, come dimostra l'ennesimo acceso dibattito alla Camera dei Comuni in cui le è stato fatto pesare anche il fatto di aver messo a punto in un incontro con Juncker la dichiarazione politica che andrà invece discussa nel vertice straordinario di domenica.

"Questo vuoto documento poteva essere scritto due anni fa - C'è scritto 'valuteremo', 'indagheremo', cosa ha fatto il governo per due anni? Avete scritto meno di una pagina al mese dal referendum" ha detto il leader dei laburisti Jeremy Corbyn, parlando ad un Parlamento infuriato. Lo stesso Parlamento che dovrà dare il via libera all'accordo prima di Natale e che per ora è ben lontano dal volerlo fare.