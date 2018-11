Tarquini campione del mondo rally WTCR: la pensione può aspettare

Milano (askanews) - Cinquantasei anni e non sentirli; il pilota italiano Gabriele Tarquini ha appena conquistato a Macao, in Cina il titolo di campione del mondo WTCR 2018, competizione internazionale di auto da turismo promosso da Eurosport Events e riconosciuto dalla Fia.

Già campione del mondo nel 2009, "il Cinghio", questo è il suo soprannome, ha chiuso il campionato guidando la classifica iridata piloti con 306 punti, a sole 3 lunghezze dal rivale francese Muller ma tanto è bastato per alzare al cielo la coppa del mondo. E giura: non finisce qui!

La velocità c'è ancora - ha detto ad askanews - l'esperienza, altra cosa che conta molto, c'è e i risultati ci sono quindi indubbiamente la pensione può ancora aspettare per un po' e penso ancora di continuare per degli anni.

La mia prossima sfida sarà quella di partire l'anno prossima con magari il numero 1 sulle fiancate e cercare di stare ancorauna volta davanti a tutti e chissà che non mi riesca il miracolo ancora una volta".

Tarquini è stato festeggiato a Milano, con un brindisi speciale per la sua vittoria, nella sede di Hyundai Italia. In garage c'era anche la sua fidata Hyundai i30 N TCR, vettura che lui stesso ha contribuito attivamente a sviluppare.

"La Hyundai i30 N TCT è stata un'auto incredibile, dal primo giro di pista di quest'anno fino alla fine - ha spiegato - abbiamo iniziato la stagione dominando, abbiamo raccolto tantissime vittorie durante il campionato, io personalmente ho fatto 5 vittorie, sono stato il pilota che ha vinto più di tutti, due pole position; è stata una macchina che ha dato delle grandi soddisfazioni, non solo a me ma a tutto l'ambiente e attorno a quest'auto abbiamo costruito un team vincente che è quello che mi ha permesso di fare la differenza in confronto agli altri".

In attesa di ritornare in pista "il Cinghio" girerà il mondo come brand ambassador di Hyundai Italia. Per celebrare l inizio della collaborazione, che durerà per tutto il 2019, il pilota italiano di Hyundai Motorsport ha ricevuto un fiammante Suv Hyundai Santa Fe.