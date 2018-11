Ai Lincei il presidente Mattarella consegna i Premi Balzan 2018

Roma, (askanews) - È stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a consegnare oggi a Roma, all'Auditorium dell'Accademia dei Lincei, i Premi Balzan 2018. Riconoscimenti di alto prestigio - ciascuno del valore di 750mila franchi svizzeri (circa 670mila euro) - i Premi sono assegnati ogni anno dalla Fondazione Internazionale Balzan a quattro studiosi che hanno intrapreso innovativi percorsi di ricerca nell'ambito delle scienze morali e delle scienze sperimentali. A questi, ogni 4 anni, si affianca un premio per l'umanità, la pace e la fratellanza del valore di un milione di franchi svizzeri (circa 890mila euro) che quest'anno è stato conferito a "Terres de hommes". Il Premio Balzan per l'ecologia chimica è stato assegnato a Eva Kondorosi, il Premio per la dinamica dei fluidi a Detlef Lohse, il Premio per la storia globale a Jurgen Osterhammel e il Premio per l'antropologia sociale a Marilyn Strathern.

Quest'anno il ventaglio dei Premi si presenta dunque al completo, come sottolinea il presidente della Fondazione Internazionale Balzan "Premio" Enrico Decleva: "Questo è uno di quegli anni in cui la Balzan si presenta al completo, perché quattro premi vengono dati ogni anno e un quinto premio ogni 4 anni. Quindi si ha modo di associare i due Premi per le scienze morali e i due Premi per le scienze sperimentali al Premio per l'Umanità, la pace e la fratellanza tra i popoli. Questo associa in maniera simbolica, e non solo, l'ispirazione di fondo della Balzan: valorizzare la scienza, la ricerca, lo studio ma al tempo stesso richiamare a quei valori di solidarietà e umanità che sono sostanziali e centrali. E forse - osserva Decleva - dovremmo iniziare ad associarlo anche ai temi della libertà. I due Premi per le scienze morali come i due Premi per le scienze sperimentali sono attribuiti ogni anno a materie diverse. Si cerca di scegliere nell'ambito dell'enorme campo delle scienze, settori emergenti, settori dove si sono presentati più forti elementi di innovatività".

I Premi Balzan hanno poi una particolarità: metà della somma dei Premi annuali deve essere destinata dai vincitori a progetti di ricerca che coinvolgano i giovani, come sottolinea Luciano Maiani, presidente del Comitato generale Premi: "Noi pensiamo che non ci sia migliore guida per aprire la strada della ricerca a dei giovani di una persona che è arrivata al Premio Balzan, quindi che ha ottenuto dei risultati straordinari nel corso della sua carriera".