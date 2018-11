Yemen, la storia di Abdel: ha 5 anni ma pesa solo 5 Kg

Milano (askanews) - Abdel ha 5 anni, ma pesa solo 5 Kg. Ridotto pelle e ossa, affamato e troppo debole per muoversi o anche solo per piangere, respira a malapena mentre giace in un letto d'ospedale di Hodeida, in Yemen.

La storia di Abdel è simile a quella di tanti altri bambini yemeniti, che come lui lottano per rimanere in vita in un Paese martoriato da oltre 3 anni di una guerra che ha provocato una crisi umanitaria senza precedenti con carestie, malattie e malnutrizione oltre che almeno 10mila morti. Secondo l'Onu 14 milioni di persone si trovano in una situazione di pre-carestia e a pagarne le spese più di tutti sono proprio i bambini.

"Il ragazzino è arrivato qui dalla regione del Deneen - spiega l'ostetrica dell'ospedale, Sahar Mohanmmed - pesa poco più 5 Kg e misura 96 centimentri, soffre di una forma grave di malnutrizione acuta".

"Avevamo una mucca - racconta la mamma di Abdel - ma abbiamo dovuto venderla e non abbiamo potuto più dargli il latte se non quello industriale che ho comprato ma non gli dava le energie di cui aveva bisogno".

L'emissario dell'Onu Martin Griffiths da Sana'a si è spostato a Hodeida, principale fronte della guerra in Yemen, per cercare di promuovere una tregua duratura nella città devastata dai combattimenti e dove cresce l'inquietudine per le sorti della popolazione civile.

Griffiths vorrebbe organizzare in Svezia colloqui per la pace tra governo e ribelli Houthi: gli Stati Uniti hanno detto che si terranno a inizio dicembre, ma non c'è ancora una data fissata.