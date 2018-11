Il tour di Salvini in Sardegna: "Grazie di tanto affetto"

Yemen, la storia di Abdel: ha 5 anni ma pesa solo 5 Kg

Milano (askanews) - Abdel ha 5 anni, ma pesa solo 5 Kg. Ridotto pelle e ossa, affamato e troppo debole per muoversi o anche solo per piangere, respira a malapena mentre giace in un letto d'ospedale di Hodeida, in Yemen. La storia di Abdel è simile a quella di tanti altri bambini yemeniti, che come lui lottano per rimanere in vita in un Paese martoriato da oltre 3 anni di una guerra che ha ...