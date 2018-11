Black friday in Italia, file ai negozi e aperture straordinarie

Milano (askanews) - La pioggia non ferma il Black friday in Italia. Sin dalle prime ore del mattino del 23 novembre, in tutto il Paese forzati dello shopping hanno preso d'assalto negozi e centri commerciali alla ricerca dei super sconti e dell'affare imperdibile.

A Milano code in attesa dell'apertura dei negozi c'erano già alle 9 del mattino, a Roma invece la Rinascente ha scelto un'apertura straordinaria alle 8 per andare incontro alle esigenze dei clienti.

Secondo Confesercenti in tutt'Italia sono 180mila, più di uno su quattro, i negozi che offriranno sconti e riduzioni in onore del venerdì nero: giornata di super-offerte nata negli Stati Uniti come anticipo dei saldi post-giorno del ringraziamento che però, sulla scia dello sviluppo dell e-commerce si è affermata in tutto il mondo.

Consistente il volume d'affari previsto, se è vero che, stando ai dati di Coldiretti, farà compere un italiano su due. Si calcola per ognuno di noi in media una spesa di 110 euro in tutto il finesettimana, per un fatturato totale di circa 1,3 miliardi di euro.

Cresce la propensione agli acquisti fuori dalla rete; il 15% dei consumatori, infatti, comprerà solo in negozi reali. Elettronica e abbigliamento i settori trainanti.