Ddl anticorruzione, Di Maio: norma su peculato va cancellata

Milano (askanews) - "Non è alleggerimento del peculato. Quella è una norma inaccettabile e va cancellata". Lo ha assicurato il vicepremier, Luigi di Maio. Parlando a margine del Samsung Business Summit, il ministro ha spiegato: "la settimana prossima arriva in commissione al Senato perché col ministro Fraccaro abbiamo già previsto il percorso che deve fare al Senato. La legge anticorruzione per noi è importantissima perché è il provvedimento che abbiamo sbandierato in piazza per 5 anni".

"Quella norma lì, incidente di percorso nel voto segreto, la settimana prossima la cambiamo - ha concluso Di Maio - perché ci sarà un emendamento soppressivo, i politici che rubano li odiamo".