Manovra, Di Maio: quando vedranno nuove misure mercati capiranno

Milano (askanews) - Quando la manovra "sarà approvata definitivamente entro fine anno e si vedranno le nuove misure" i mercati "capiranno". Ne è convinto il vicepremier, Luigi Di Maio, interpellato a margine del Samsung Business Summit. "Quando dico che i mercati capiranno non dico che dovranno farsene una ragione - ha spiegato - dico che questi sono stati giorni di tensione con Bruxelles, stava per arrivare la procedura di infrazione, sono giorni in cui la manovra è ancora in discussione quindi si può avere il timore che possa partire un emendamento in aula che possa peggiorarla". A chi gli chiedeva di commentare il flop dell'asta del Btp Italia, il ministro ha risposto: "erano i giorni in cui si parlava della procedura di infrazione, è logico che in quei giorni i mercati stavano a guardare, adesso vedrete che le cose potranno migliorare, sono molto fiducioso".