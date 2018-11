Manovra, Di Maio: quota 100 e reddito partono nei tempi previsti

Milano (askanews) - Quota 100 e reddito di cittadinanza partiranno nei tempi previsti. Lo ha assicurato il vice premier Luigi Di Maio a margine del Samsung Business Summit a Milano. Un'occasione anche per tornare a parlare della manovra e della bocciataura Ue. Le misure previste nella manovra "partiranno nei tempi previsti". Lo ha assicurato il vicepremier, Luigi Di Maio, a margine del Samsung Business Summit. "I pensionamenti di quota 100 partiranno nei primi mesi del 2019 insieme alla pensione di cittadinanza e al reddito cittadinanza - ha detto - che significa dare alle imprese manodopera qualificata, personale qualificato che aumenterà gli investimenti".

"Dobbiamo provare un dialogo ad oltranza con tutti i commissari europei, con la Commissione europea per spiegare la bontà delle misure" della manovra. Lo ha dichiarato il vicepremier, Luigi Di Maio, a margine del Samsung Business Summit. "Soprattutto dobbiamo spiegare che la manovra può migliorare nel tagli agli sprechi, ne possiamo fare di più, perché non abbiamo completato in 5 mesi di governo tutte le istruttorie che servivano per tagliarli tutti".

La manovra, ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico, "può migliorare per quanto riguarda la dismissione di immobili inutili: questo è una Paese che ha accumulato un patrimonio pubblico di immobili, asset secondari che si possono vendere".

"Può migliorare - ha detto ancora - rafforzando l'impegno sul 2,4% di deficit che abbiamo preso. Si parte col 2,4% e si arriva al 2,4%. Capisco che la Commissione Europea ha paura che questo governo si possa comportare come governi precedenti, cioè con la truffa dei numeri - ha sottolineato Di Maio - I governi precedenti dicevano facciamo solo 1,8% di deficit all'inizio dell anno e poi alla fine arrivava altro deficit. Il che significa indebitare ulteriormente il Paese. Il nostro obiettivo è ridurre il debito per aiutare le future generazioni, ma lo vogliamo fare con una ricetta diversa perché quella del passato non ha funzionato".