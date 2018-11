Trump: contro carovana migranti se serve usare la "forza letale"

Roma, (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump ha detto di aver autorizzato i militari al confine con il Messico a "usare la forza letale" se necessario contro la carovana di migranti che si avvicina e ha minacciato di chiudere "l'intero confine".

"Se riteniamo che la situazione diventa incontrollabile e arriva a un livello in cui la gente inizierà a farsi male - ha detto rispondendo ai giornalisti dalla sua villa di Palm Beach, in Florida, chiuderemo l'ingresso nel Paese per il tempo necessario, fino a quando non avremo tutto sotto controllo".

Trump ha parlato anche di un possibile "shutdown", un blocco della attività dell'amministrazione, se il Congresso non troverà una soluzione sul finanziamento del muro al confine messicano. E ha dichiarato di aver dato il suo consenso all'uso della forza letale. "Non ho scelta" ha aggiunto. "Hai a che fare con almeno 500 criminali gravi" e "gentaglia".

Intanto, centinaia di migranti dall'America centrale hanno manifestato al confine tra il Messico e gli Stati Uniti urlando il nome del presidente Usa, chiedendo "di aprire la porta, perché non vogliamo la guerra ma lavoro".

La protesta è avvenuta alla frontiera militarizzata con oltre 6.000 soldati e sono state fatte anche esercitazi su larga scala con fumogeni ed elicotteri.