Milano, Eros Ramazzotti re del Castello Sforzesco per una notte

Milano (askanews) - Milano per una notte ha incoronato Eros Ramazzotti re del Castello Sforzesco. Una conferenza stampa in grande stile con l'amico Pippo Baudo per presentare il suo ultimo album "Vita ce n'è".

"Più che il titolo il significato è proprio del disco una ripartenza forte e un titolo così forte è un messaggio ancora più forte".

Il nuovo album esce in 100 paesi del mondo, le quattordici nuove canzoni tra cui l'omonimo singolo, sono in italiano ma c'è anche una versione in spagnolo. Il disco è dedicato all'indimenticabile Pino Daniele.

"Era un rapporto di amicizia soprattutto, all'inizio di grande stima, perchè è stato un mito per me e per generazioni intere, poi c'è stato questo rapporto d'amicizia, anche tra le nostre figlie. All'inizio per questioni di carattere c'è stato un rapporto conflittuale ma poi di grande amicizia e per questo ho voluto dedicargli il mio lavoro".

"Vita ce n'è" è il quindicesimo album di studio per Eros che parla del suo ultimo lavoro come di un "album positivo", dove l'amore è il centro di tutto. A cominciare da Buonamore dedicata alla figlia Aurora.

"La canzone stessa sottolinea questo stato d'animo, si capisce che è dedicata alla mia figlia più grande che finalmente ha coronato quella sua rincorsa a una storia reale, vera e profonda".

"Vita ce n'è" è anche un tour mondiale, che partirà da Monaco di Baviera il prossimo 17 febbraio e toccherà i cinque continenti.

"Io penso che ho fatto in questi 35 anni sia stata la grande forza che ancora adesso mi porta ad essere qui. Sono già a buon punto dobbiamo solo capire la scaletta come costruirla, perchè ci sono tante canzoni anche di questo disco che vorrei inserire per cui devo ancora capire".

I biglietti stanno già andando a ruba e questo testimonia l'affetto che i fan hanno per quel ragazzo di oggi che è cresciuto ed è andato alla conquista del mondo.