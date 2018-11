Pd, sindaco di Milano: grande stima per Martina, ma non voterò

Milano (askanews) - "Per fortuna sono tutte candidature di assoluto livello. Non so se a questo punto si arriverà al 51% con le primarie o si dovrà andare in assemblea". A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la scelta del segretario uscente del Partito democratico, Maurizio Martina, di candidarsi alle primarie. "Capisco che ognuno sente di rappresentare un'idea, un modo di intendere il futuro del Pd. Ascolterò tutti, ma non starò dalla parte di nessuno", aggiunge Sala.

"Con Martina - ricorda Sala - c'è un rapporto di grande stima, prima di candidarsi mi ha chiamato per spiegarmi i motivi per cui si candida. C'è un rapporto di particolare affetto: Martina è una persona cui voglio bene e gli riconosco grandi capacità. Ha tenuto la barra in un momento in cui non era facile farlo", sottolinea il numero uno di Palazzo Marino. A chi gli chiede se si recherà ai seggi dem, Sala risponde dicendo: "No, non voterò".