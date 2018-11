Brexit, May si difende: è l'accordo giusto per il Regno Unito

Roma abbraccia The Giornalisti, data chiude prima parte #Lovetour

Roma, (askanews) - The Giornalisti hanno chiuso la prima parte del Lovetour con un mega concerto al Palalottomatica di Roma, terza data sold out nella Capitale della band capitanata da Tommaso Paradiso. Due ore di concerto, con il pubblico in delirio, migliaia di luci dei telefonini accese, cori a squarciagola delle loro numerose hit, tra cui "Love", "Completamente", "Questa nostra stupida ...