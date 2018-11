Università, governatore della Lombardia incontra rettori locali

Milano (askanews) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato i rettori delle università lombarde riuniti nel Comitato regionale di coordinamento, presieduto da Remo Morzenti Pellegrini, rettore dell'Università di Bergamo.

Scopo dell'incontro: conoscere il variegato sistema delle università lombarde che rappresentano oltre il 20% del sistema nazionale e individuare temi su cui collaborare, soprattutto in materia di diritto allo studio, edilizia universitaria, ricerca applicata e autonomia.

"Credo che si debba lottare e combattere tutti insieme - ha commentato Fontana - per andare ancora più avanti e fare in modo che l'autonomia sia una vera opportunità, una possibilità di migliorare il sistema formativo, la qualità della ricerca e ottenere anche dei risparmi con risorse che potranno essere sempre investite in questi ambiti".

Secondo Morzenti Pellegrini la chiave del successo è proprio il coordinamento tra università, anche non statali, unitamente alla collaborazione con istituzioni straniere di alto profilo scientifico e tra università e mondo produttivo.

"Vi è veramente la voglia e il desiderio del sistema universitario di individuare aree come la valorizzazione della ricerca, il diritto allo studio e l'edilizia universitaria - ha detto - che possano sempre di più concepire le nostre università come un sistema lombardo".

L'appuntamento è stata anche l'occasione per presentare i 4 nuovi rettori della Statale di Milano Elio Franzini, dello Iulm, Gianni Canova, del Vita Salute San Raffaele, Enrico Gherlone e dell'Università dell'Insubria, Angelo Tagliabue.