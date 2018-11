Quando Cossiga portava i dolci per la colazione con Ratzinger

Roma, (askanews) - Tra Francesco Cossiga e Benedetto XVI vi era "un'amicizia che possiamo definire molto, molto antica, in quanto il cardinal Ratzinger conobbe Francesco Cossiga ben prima di divenire Papa, quando Cossiga era già Presidente della Repubblica, e il loro rapporto è durato anni. Così Alessandro Acciavatti, cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana e autore di "Oltretevere.

Il rapporto tra i Pontefici e i Presidenti della Repubblica italiana dal 1946 a oggi" (Piemme) in occasione della presentazione del libro all'ambasciata italiana presso la Santa Sede. "Quando Benedetto XVI divenne Pontefice si è consolidato e c'era l'abitudine delle loro colazioni dove c'era l'abitudine tacita che i dolci li portava il Presidente e la colazione era offerta dal pontefice".

Cossiga non riuscì però a convincere il Papa a beatificare Giansenio: "Era un suo proposito ma non vi riuscì, mentre riuscì a far beatificare Rosmini, figura per lui fondamentale. Quanto a Giansenio aveva questo proposito, che lo stesso Ratzinger nella memoria che mi ha consegnato definisce 'curioso', proposito che poi non si realizzò".