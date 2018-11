Maltempo, Conte: a regioni altri 200 milioni con mio decreto

Roma, 22 nov. (askanews) - "Per l'ondata di maltempo il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per 11 regioni, stanziando 53 milioni e mezzo di euro per gli interventi immediati. Altri 200 milioni stanno arrivando con un mio personale decreto". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo al Forum europeo sulla riduzione del rischio di disastri.

Conte ha poi ricordato il reperimento, in collaborazione con il ministero dell'Ambiente, di 6 miliardi di euro per il contrasto ai disastri idrogeologici, mettendo a disposizione delle Regioni 900 milioni in un triennio.