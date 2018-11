Manovra, Conte alla Ue: siamo responsabili, nessuna disobbedienza

Roma (askanews) - Fiducia in un chiarimento con la Commissione europea sulla manovra. Il premier Giuseppe Conte vedrà sabato a Bruxelles il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e i commissari Ue. E in quell'occasione è convinto che riuscirà a difendere la manovra bocciata dall'Europa. Lo ha spiegato in un punto stampa a margine del Forum europeo sulla riduzione dei rischi da disastri in corso a Roma. "Con l'Europa condividiamo un obiettivo comune: la riduzione del debito - ha sottolineato - Noi stiamo lavorando per ottenere questo risultato orientando il paese verso la crescita economica e lo sviluppo sociale. Vogliamo un sistema paese più competitivo e lavoriamo in questa direzione. Le ricette orientate sull'austerità degli anni scorsi hanno fallito. Questa è la nostra ricetta. Non vedo l'ora di confrontarmi con Juncker e i commissari sabato prossimo. Siamo responsabili e responsabilmente abbiamo impostato questa manovra. Quindi la spiegheremo e spiegherò che è una manovra impostata nell'interesse degli italiani e dell'Europa. Non c'è nessuna presunta ribellione o disobbedienza alle regole comuni. Ci sono misure che vanno bene al nostro Paese e agli italiani", ha sottolineato

"C'è solo, ripeto, una manovra orientata a realizzare le premesse a far crescere il paese e a renderlo più competitivo. Sono convinto che quando tutti ci accorderemo anche a livello europeo su questo obiettivo, lo spread scenderà", ha concluso il premier.