E-Distribuzione: innovazione al servizio delle smart cities

Genova, (askanews) - E-Distribuzione partecipa alla Smart Week di Genova, con l'amministratore delegato Vincenzo Ranieri, che ha presentato l'evoluzione verso una rete di distribuzione elettrica sempre più innovativa e digitale, in grado di garantire al contempo la massima qualità del servizio e di abilitare nuove soluzioni per lo sviluppo di smart communities.

"Una smart grid o rete intelligente - ha sottolineato Vincenzo Ranieri Ad E-Distribuzione - è un'infrastruttura elettrica capace di armonizzare quelli che sono i sistemi di produzione di energia, che sono sistemi di produzione sempre più distribuiti sul territorio, pensiamo al pannelli fotovoltaici sopra i tetti delle case o a piccole pale eoliche nei giardini, i sistemi di domotica avanzata che esistono nelle case e anche i nostri contatori elettronici, che diventano l'oggetto che è in grado di integrare quella che è la dimensione dei consumi dei cittadini con le dimensioni di produzione".

La transizione energetica in corso, con lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, l'efficienza energetica e la mobilità elettrica, richiede infatti reti intelligenti di distribuzione, capaci di integrare tecnologie tradizionali con soluzioni digitali innovative. Il primo tassello di questa rete intelligente e aperta è lo smart meter, la seconda generazione del contatore elettronico, che ha reso possibile la reinterpretazione del funzionamento della rete elettrica tradizionale, aprendo la strada alle smart grids e alla partecipazione attiva dei clienti al mercato dell'energia.

"Open Meter - ha detto Elisabetta Canavesio, responsabile dell'area operativa Nord Ovest dell'Unità Open Meter Deployment E-Distribuzione - fornisce ai clienti informazioni sempre più dettagliate, strumenti per l'efficientamento dei consumi e servizi per la smart home. I vantaggi concreti per il cliente finale sono legati appunto alla possibilità di efficientare i propri consumi e di interfacciare le misure di Open Meter con sistemi di domotica e quindi per gestire la casa in maniera assolutamente innovativa".