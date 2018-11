In anteprima "L'acchiappafantasmi" il nuovo video dei La Sorte

Verona (askanews) - Da venerdì 23 novembre è in radio "L'Acchiappafantasmi" (Sins Records), il singolo della band veronese La sorte. Il brano anticipa l'album d'esordio "Itaca", la cui uscita è prevista per gennaio 2019. "L'acchiappafantasmi" si sviluppa tra un blues in la minore e un'atmosfera danzereccia che detta ostinatamente il ritmo del ritornello. A un primo ascolto sembra dirci che non ci potrà essere via d'uscita in merito al rapporto con la persona amata (e mai dimenticata), in realtà il tutto è declinabile a una molteplicità di situazioni. ""Questo nostro nuovo singolo - sottolinea la band - rappresenta il nostro pensiero, è una forza impersonale che presiede le vicende delle persone e delle cose, non lasciando alcuna possibilità di azione, trasformando l'essere senziente in sostanza passiva". Il videoclip nasce dalla sinergia tra il gruppo e il regista Michele Piazza (Tofufilms), nell'intento di conferire una chiave di lettura "visiva" alla ritmica della canzone. La tecnica di ripresa è appunto finalizzata a una fusione completa tra suono e immagine, conferendo a ciascun elemento le caratteristiche proprie dell'altro. La violenta giustapposizione delle stesse immagini, riprese a distanze differenti, conferisce appunto questa sensazione: l'immagine e la sua durata, come il tempo di una battuta della linea di basso, di un "colore" restituito dalla chitarra o dal passo della batteria.

La Sorte è un power trio emergente formatosi nel 2016 e composto da tre musicisti nati e cresciuti a Verona: Giorgio Pighi (voce e basso), Matteo Piomboni (chitarre) e Zeno Camponogara (batteria e voce).