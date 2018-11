Salvini: con 3 mln italiani disoccupati molti farebbero i badanti

Roma (askanews) - "Con 3 milioni italiani disoccupati e 3 milioni in attesa di essere occupati sono certo che molti italiani farebbero volentieri le badanti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini rispondendo al question time alla Camera.

Lo stesso Salvini ha poi ricordato che la quota dei flussi per ingressi di lavoro per l'anno in corso ha stabilito una quota di 30.850 per quando riguarda i cittadini non comunitari, dei quali 18 mila stagionali e che è stato stabilito un tavolo operativo per stabilire l'ipotesi di flussi per l'anno prossimo.