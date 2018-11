Manovra, arriva bocciatura Bruxelles. Il governo: tiriamo avanti

Roma, 21 nov. (askanews) - La bocciatura era attesa anzi inevitabile, ma le ripercussioni saranno pesanti. La Commissione europea non approva la manovra di bilancio dell'Italia e preannuncia "l'apertura di una procedura per deficit eccessivo" anche entro la fine dell'anno. Una "conseguenza logica e inevitabile" della decisione italiana di non modificare la legge di bilancio ha detto il Commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici, e della "mancanza di risposte" ai dubbi espressi dall'Esecutivo comunitario.

"Oggi confermiamo la nostra valutazione: la bozza di manovra finanziaria dell'Italia presenta un'inosservanza particolarmente grave" ha detto il vicepresidente della Commissione Valdis Domrbovskis. "Quando, avendo un debito così alto, l'Italia aggiunge altro debito aumenta la vulnerabilità dell'economia".

In mattinata, l'Ocse ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell'Italia, al più 1 per cento quest'anno e al più 0,9 per cento nel 2019 parlando di un quadro di "crescente incertezza" dovuta ai rialzi di tassi e spread.

"Io sono ottimista per natura" ha replicato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che si è espresso su tutti i social e parlando all'assemblea di Confcommercio ha presentato la sua visione a tutto tondo del lavoro del governo gialloverde, attaccando un'Europa secondo lui tarata per i paesi del Nord: "Se riusciremo a cambiare anche alcune normative europee abbiamo fatto bingo, perché sono state tarate negli anni passati su modello nord europeo e a danno dall'agrocltura della pesca del piccolo commercio e di quello che è italiano, perché noi siamo un unicum e il 10% delle nostre aziende ha meno di dieci dipendenti. Sempre che non arrivino altre otto letterine da Bruxelles, perché io ormai ho la casella postale quasi piena, ci sono grafomani che passano il tempo a fare letterine, non facevano letterine quando c'èerano manovre che danneggiavano il paese. Però, fa niente. E' arrivata la lettera da Bruxelles. Beh tanto io aspettavo anche quella di Babbo Natale. Ne riparleremo. E quindi discuteremo educatamente come sempre abbiam fatto, ma vado avanti".

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da parte sua ha dichiarato che sabato sera sarà a cena con il presidente della Commissione Jean Claude Juncker. "Inizia il confronto sulla manovra e avremo la possibilità finalmente di parlare distesamente, di illustrare la manovra. Siamo convinti che sia un'ottima manovra nell'interesse dell'Italia ma anche dell'Europa" ha dichiarato.