Claudia Cardinale: per me prima viene il copione, poi il regista

San Pietroburgo, 21 nov. (askanews) - L'Italia è stata il paese ospite d'onore a San Pietroburgo, al VII Forum Internazionale della Cultura. Tra i presenti anche Claudia Cardinale, che ha parlato della sua carriera internazionale a margine della serata per il film "La Tenda Rossa", sulla tragedia del dirigibile Italia, precipitato sulla banchisa polare nel 1928.

"Io sono stata fortunata, per me la cosa più importante è il copione, se mi piace allora incontro il regista. Con Visconti ho fatto quattro film, anche con Bolognini, ho lavorato ovunque, perfino in Amazzonia per 'Fitzcarraldo' che è stata la più bella avventura della mia vita, e con Alberto Sordi ho fatto un film in Australia, nell'isola delle farfalle, talmente erano tante che non riuscivamo a vederci" ha detto Cardinale.