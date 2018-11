Lorenzin: la sperimentazione permette l'evoluzione della ricerca

Roma, (askanews) - "Io credo che la sperimentazione sia uno dei punti principali che permette l'evoluzione della ricerca e del sistema italiano quindi della caduta poi in brevetti che si risolvono in nuove terapie per i pazienti".

Così l onorevole Beatrice Lorenzin, ex ministra della Salute, a margine della tavola rotonda "Valorizzazione delle sperimentazioni cliniche nella prospettiva del Ssn" a Roma dove è stato presentato un instant book pubblicato da Edra, con il supporto di Roche, che raccoglie i risultati di uno studio che ha coinvolto la fondazione Policlinico Gemelli di Roma e l Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

"Noi abbiamo avuto un'esperienza enorme con i nostri Irs che fanno medicina traslazionale cioè trasformano la ricerca in trattamenti per i pazienti e dobbiamo andare avanti; io spero che vengano attuati i decreti della norma che porta il mio nome, non perché è la mia legge ma perché è frutto di un grande ascolto di tutto il mondo della ricerca italiana".