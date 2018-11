Mangione (Cgie): nel 2020 Prima Conferenza Italiane nel mondo

Roma, (askanews) - La Prima Conferenza Mondiale delle Donne Italiane nel Mondo. E' questo l'obiettivo di Silvana Mangione, vice segretario generale del Consiglio generale degli Italiani all'estero.

"Il progetto per il futuro è riuscire a far convocare la Prima Conferenza Mondiale delle Donne Italiane nel Mondo. Non è stata mai fatta, siamo sempre state un momento degli incontri, un focus all'interno di altre conferenze, l'altra metà del cielo o la prima metà del cielo, vorrebbe avere una conferenza tutta per sé per mettere a disposizione di tutti, la nostra società e i paesi di emigrazione, il tesoro di quello che possiamo dare. Non prima del 2020. La vogliamo preparare nella maniera giusta, con preconferenze nei diversi paesi per arrivare a qualcosa che non sia stantio ma sia creativo, una fotografia ma anche una proiezione verso l'infinito".