100 anni dell'Aula della Camera. Cos'è il Transatlantico?

Roma, 20 nov. (askanews) - Un documentario per raccontare i segreti e le bellezze di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati e soprattutto dell'Aula disegnata dall'architetto palermitano Ernesto Basile; "L'Aula di Montecitorio, un secolo tra arte e storia", andrà in onda su Sky Arte sabato 24 novembre, nel centenario dell'inaugurazione avvenuta dopo la prima guerra mondiale.

"L'espressione Transatlantico deriva dalla copertura del soffitto, che non solo è fatta a cassettoni, ma è fatta con particolari lampadari a forma di plafoniera, quelli caratteristici delle navi trasatlantiche, proprio perché la plafoniera non ondeggia quando c'è vento o una mareggiata", lo spiega Mario di Napoli, consigliere capo ufficio del cerimoniale della Camera dei Deputati, nel documentario di Sky Arte parlando del corridoio di collegamento della Camera dei Deputati, chiamato anche "corridoio dei passi perduti", disegnato da Basile, come la stessa Aula.

E ancora, per esplorare la storia moderna, la sala delle Donne inaugurata nel 2016 dall'ex presidente della Camera Laura Boldrini.

"La caratteristica originale della sala delle donne è la presenza di due specchi, che stanno a caratterizzare quelle cariche istituzionali che ancora le donne non hanno ricoperto nel nostro paese, vale a dire la presidenza del Consiglio dei ministri e la presidenza della Repubblica", rivela inoltre Mario di Napoli, nella clip del documentario che dopo la proiezione in anteprima alla presenza del presidente della Camera Roberto Fico andrà in onda su Sky Arte sabato 24 novembre alle 21.15.

Un suggestivo viaggio nel cuore di Montecitorio per mostrare - in occasione delle celebrazioni del centenario dell Aula - lo straordinario intreccio di arte e storia che vive tutt ora in uno dei luoghi in cui si sviluppa la vita politica nazionale.