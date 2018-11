Corto dei penalisti milanesi contro la riforma della prescrizione

Milano (askanews) - Un cortometraggio "basato su fatti realmente accaduti" per immaginare come si trasformerà il processo penale con lo "stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio". Si chiama "3001 odissea nel processo" il video realizzato dalla Camera Penale di Milano e pubblicato su Facebook nel primo dei quattro giorni dello sciopero proclamato dagli avvocati penalisti italiani per protestare contro alla riforma della prescrizione preannunciata dal governo gialloverde.

Il filmato, poco più di un minuto, rievoca volutamente gli scenari di "2001 Odissea nello spazio", film cult di Stanley Kubrik. L'obiettivo è spingere lo spettatore a considerare quali potrebbero essere le conseguenze della prescrizione infinita proiettandolo in un futuro apocalittico e inquietante: è "l'era del giustizialismo" dove "i processi duravano una vita".

Per i penalisti milanesi e lombardi saranno questi gli effetti della riforma auspicata dal governo: "nel 2020 D.C eliminarono la prescrizione" e "nel 3001 D.C ogni cittadino aveva un processo infinito". Per scongiurare tutto ciò, è l'appello conclusivo, basta dire "no alla riforma della prescrizione"