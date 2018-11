Maltratta due anziani fratelli: polizia arresta badante a Milano

Milano (askanews) - Continue urla, insulti, derisioni, quotidiane umiliazioni, strattoni, spinte, schiaffi. E' quanto hanno ripreso le microcamere e le microspie installate di nascosto dalla polizia nell'abitazione di Milano di due anziani fratelli e che hanno documentato le angherie e le violenze che erano costretti a subire dalla loro badante. I video restituiscono immagini tremende, come quella dell'uomo che viene imbavagliato con una sciarpa perché i suoi lamenti disturbano il sonno dell'aguzzina, ma che non riescono a restituire il clima di intimidazione e paura in cui erano costretti a vivere un uomo di 81 anni, malato e bloccato sulla sedia a rotelle, e la sorella di 86 anni. La donna, una 53enne ecuadoregna, chiamata come badante nel 2015 dall'amministratore di sostegno dei fratelli, è stata arrestata per maltrattamenti dagli investigatori della squadra mobile.

Nell'agosto scorso era stata denunciata per abbandono di incapaci, dopo che le grida di aiuto dei due anziani rimasti completamente soli in casa avevano attirato l'attenzione dei vicini e fatto scattare l'intervento della polizia. La donna ha anche un precedente per un furto commesso nel 2006 in un'altra abitazione dove prestava servizio, e una segnalazione nel 2011 per una lite avuta con il figlio della donna che assisteva.