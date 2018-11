Agroecologia, l'agricoltura "etica" per un futuro sostenibile

Milano (askanews) - In un'epoca in cui il settore agricolo risente più che mai dei problemi causati dai cambiamenti climatici o dallo sfruttamento di terreni e animali, la risposta si chiama agroecologia; un approccio etico per migliorare la produzione agricola con tecniche e metodi basati su principi ecologici.

Obiettivo: coltivare materie prime più sicure, più sane e sostenibili nel rispetto della natura ma senza dire no a scienza e tecnologia. Ad esempio rinunciando a trattamenti fitosanitari con l'introduzione di insetti utili che possano difendere anziché danneggiare le coltivazioni.

Se n'è parlato a Milano nel corso del 35esimo convegno internazionale "Innovazione e ricerca, alleanze per l'agroecologia", organizzato dall'Associazione per l'Agricoltura biodinamica, presieduta da Carlo Triarico, che è anche vicepresidente di Federbio.

"L'agricoltura biologica e biodinamica - ha spiegato - è il sistema ecologico che sta cambiando i modelli dell'agricoltura a livello internazionale. In Italia siamo arrivati a 75mila aziende e siamo leader dei mercati europei e per questo abbiamo bisogno di ricerca, formazione e una grande assistenza per gli agricoltori".

In tre giorni, dal 15 al 17 novembre 2018, gli agricoltori hanno incontrato studiosi ed esperti per confrontarsi sui vantaggi dell'agricoltura biodinamica e condividere progetti e conoscenze. Tra loro Enrico Amico e Raffaella Mellano.

"Acquistando un prodotto da agricoltura biodinamica - ha detto Amico - non solo si fa bene alla salute per le proprietà intrinseche e organolettiche che ha, oltre al sapore, ma fa bene all'ambiente e quindi quotidianamente un gesto di questo tipo salvaguarda anche l'ambiente".

"Fare questo tipo di agricoltura non è solo un mestiere ma una passione - ha aggiunto Mellano - ed è qualcosa in cui si crede, per noi stessi, perché produciamo anche per noi oltre che per tutte le persone che credono in noi e comprano i nostri prodotti".

Ospite d'onore dell'evento il filosofo e scrittore francese François Jullien che ha tenuto una lezione magistrale sull'importanza dell'agroecologia.