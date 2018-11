Brexit, ambasciatore Gb: Regno Unito vuol essere miglior amico Ue

Roma, (askanews) - Dopo il via libera all'accordo del governo di Londra e in attesa del vertice dell'Unione Europea del 25 novembre, per il dossier Brexit questa è una settimana cruciale. Lo conferma Jill Morris, ambasciatore britannico in Italia.

"E' vero. Abbiamo fatto buoni progressi, il governo britannico ha conseguito progressi decisivi con la Commissione e i Ventisette Paesi membri raggiungendo un accordo di recesso e sul futuro, una bozza di intesa politica che delinea la nostra visione comune per la partnership futura tra il Regno Unito e l'Italia.

Ci sarà il Consiglio Europeo straordinario, domenica, e speriamo di concludere questa fase, ma poi il parlamento britannico e il parlamento europeo dovranno ovviamente approvare gli accordi. Poi apriremo la seconda fase dei negoziati, per costruire insieme una partnership positiva, profonda e speciale che gestirà i rapporti tra Regno Unito e Ue nel futuro. Vorremmo costruire una partnership molto profonda, vorremmo essere non soltanto un buon vicino ma proprio il miglior amico dell'Ue".