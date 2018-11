Fico: contro crisi fiducia coinvolgere cittadini in istituzioni

Roma, (askanews) - "Un parlamento che mantiene la sua centralità nel sistema democratico infonde nei cittadini il senso di appartenenza alla comunità e di fiducia nel futuro, un futuro che costruiamo ogni giorno con tutte le azioni che compiamo". Lo ha affermato il Presidente della Camera Roberto Fico nel suo intervento alla cerimonia per il Centenario dell'Aula Basile a Montecitorio.

"Credo fermamente, come ho detto più volte a partire dal mio discorso di insediamento, che il parlamento debba essere un'istituzione pensante, un'istituzione culturale, capace di ascoltare direttamente le richieste dei cittadini, di comprendere le loro aspettative e di darvi risposta".

"Ma l'apertura di questa istituzione - ha sottolineato Fico - va realizzata anche valorizzando tutti gli strumenti di partecipazione dei cittadini al processo legislativo e alla definizione delle politiche pubbliche. Coinvolgere le persone nella vita delle istituzioni e nei processi decisionali risponde non soltanto ai principi della nostra Costituzione e a quelli iscritti nei Trattati sull'Unione europea; è anche una via decisiva per assicurare la qualità della decisione pubblica, la sua trasparenza e condivisione. Ed è la chiave per ridurre il senso di distanza e la crisi di fiducia dei cittadini verso la politica. Il mio auspicio, in questo centenario, è quindi che il Parlamento sia sempre più la casa di tutti", ha concluso Fico.