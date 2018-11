Progetto Donne e Futuro, l'idea per valorizzare talenti femminili

Roma, (askanews) - "Progetto Donne e Futuro nasce più di 11 anni fa, per la valorizzazione del talento femminile. Parte proprio dalla volontà di premiare i giovani talenti, specie in momenti nei quali i talenti si affacciano sul mondo del lavoro e possono incontrare difficoltà, smarrimenti o barriere. E' un progetto che poi, da iniziative sporadiche, si è via via consolidato ed è diventato una bella realtà che raduna molte donne. Sia le giovani che si affacciano sul mondo del lavoro e ottengono delle borse di studio e un attività di sostegno e tutoraggio, sia le madrine che si snodano nel ruolo di madrine e/o relatrici".

"Il fatto di appartenere a un network così importante e poter fare squadra ci dà la consapevolezza del nostro valore".