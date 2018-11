L'intramontabile Cristina D'Avena esce con Duets Forever

Milano (askanews) - Tutti cantano Cristina, e la riprova di questo è che il primo volume di "Duets" ha consacrato Cristina D'Avena unica donna ad aver debuttato al n.1 delle classifiche di vendita e unica donna nella top20 della charts degli album più venduti nel 2017. Ora l'eterna ragazza fa il bis ed esce con "Duets Forever- Tutti cantano Cristina".

"Tutti cantano Cristina perché tutti conoscono le sigle di Cristina o almeno quasi tutti".

Altri 16 big della musica italiana hanno infatti accettato di duettare con lei in famose sigle dei cartoni animati, con arrangiamenti nuovi e originali.

"Non c'è stato niente di difficile, dico la verità. Ogni artista ha cantato e duettatato entrando nel mood del pezzo e si sono proprio divertiti. Ci sono state tante sorprese: da Patty Pravo, che mi ha cantato la canzone dei Puffi, a Fabrizio Moro che ha dato una sua interpretazione del brano. Ogni artista ha partecipato perché ha voluto farlo e lo ha fatto con tanto amore".

Il Volo, Le vibrazioni, Nek, Elisa, Alessandra Amoroso, Malika Ayane, davvero in tanti hanno accettato il suo invito, ma brucia la non risposta di Jovanotti. Cristina però non perde il sorriso e si definisce una fatina rock con una vita da favola:

"Perché io mi sento un'eterna bambina, anche se sono una donna con tutte le sue responsabilità ma proprio perché canto queste sigle e vivo in questo meraviglioso mondo da una vita il mio cuore è anche un po' piccolo e legato all'infanzia e ne vado fiera, sono felicissima di essere così perché questo mi dà la possibilità di essere una fatina, una principessa ma con le sue responsabilità, ecco perché mi metto il giubbino rock perchè sono bella tosta perché in questo mondo bisogna essere anche così".

I fan la adorano, anche se a volte fanno qualche apprezzamento di troppo.

"Quando mi metto qualche abito un po' particolare molto femminile si divertono con me e mi dicono di tutto e di più, io mi diverto fino a un certo punto, ma quando vanno oltre li sgrido e loro poi sono bravi e fanno i bravi bambini, ma alla fine è solo un gioco: ma diciamolo chiaramente a una donna fa piacere ricevere un complimento".

Abbattuto a colpi di successi il pregiudizio, che la vuole cantante di serie b, con Duets Forever Cristina ha interpretato brani stampati nel cuore di grandi e piccoli in cui arrangiamenti acustici si alternano a guizzi rock in un vorticoso gioco di voci, interpretazioni ed emozioni.