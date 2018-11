Torna il fenomeno Pokémon; pronto un film e 2 nuovi videogiochi

Milano (askanews) - Torna il fenomeno Pokémon e mentre Warner bros si appresta a mandare sul grande schermo la nuova pellicola che promette di sbancare i botteghini di tutto il mondo "Pokémon, Pikachu detective" con Ryan Raynolds e Justice Smith, Nintendo estrae dal cilindro due nuovi videogame ispirati ai mostriciattoli giapponesi: "Let's Go, Pikachu"! e "Let's Go, Eevee"!

Con i nuovi videogiochi gli allenatori di Pokémon potranno tornare a Kanto, regione che ha dato il via alla serie, e catturare i Pokémon mimando il gesto del lancio della Poké Ball. Proprio per questo è stata creata la Poké Ball Plus, un controller a forma di Poke ball che sostituisce in tutto e per tutto quello tradizionale.

Per il lancio dei nuovi titoli, Nintendo e GameStop, hanno organizzato, il 15 e il 17 novembre a Milano due eventi notturni con la presenza dello youtuber Cydonia e di migliaia di fan di Pikachu e soci.