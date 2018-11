Ponte Morandi, Bucci: collaborare conviene anche ad Autostrade

Roma, (askanews) - Autostrade non potrà ricostruire, ma pagare il costo del Ponte Morandi. "Appena avrò le idee chiare sul costo totale dell'operazione, incluso il rimborso agli sfollati, inclusi i rimborsi alle aziende, dovrò mandare ad Autostrade una 'fattura', dove ci sarà il costo totale del ponte Morandi. Autostrade avrà 30 giorni di tempo per pagare": lo ha affermato, in un'intervista a "Che tempo che fa" di Fabio Fazio, il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte Morandi, sottolineando di essere "convinto che pagare e quindi collaborare, a ricostruire il ponte, conviene a tutti, ad Autostrade, ai cittadini genovesi, all'amministrazione dello Stato".

"Se andiamo tutti d'accordo riusciamo a fare il ponte in poco tempo e a ricostruire una credibilità per la nazione Italia, se cominciamo a litigare l'un con l'altro, questo è il motivo per cui siamo famosi all'estero", ha aggiunto Bucci, confermando la data del 15 dicembre come inizio dei lavori per il Ponte.