In Francia la protesta dei "gilet gialli" contro caro benzina

Parigi (askanews) - Hanno bloccato le strade e le autostrade di Francia da Nord a Sud per protestare contro il caro benzina. La protesta dei gilet gialli ha incendiato il weekend dei francesi e non si è ancora fermata seppur la partecipazione è in netto calo rispetto ai quasi 300mila scesi in piazza nei giorni scorsi. Oltre ai blocchi stradali, i manifestanti hanno fatto passare gli automobilisti gratis ai caselli.

"Siamo qui per dire che siamo stanchi, dice un ragazzo, è il popolo che lo dice, è il popolo che si ribella. Vogliamo far pagare lo Stato per fargli capire cosa significa stare al nostro posto, per provare a fargli capire i nostri problemi"

La protesta si è trasformata in tragedia nella zona della Savoia, dove una manifestante è morta investita da una automobilista che presa dal panico quando si è trovata nel mezzo della protesta ha accelerato. Un altro manifestante è stato ferito da un'auto che ha forzato uno dei posti di blocco ma non è in pericolo di vita.