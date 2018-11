Vignaroli (M5s): analizzeremo percorso rifiuti

Trevi (askanews) - L'impegno di Stefano Vignaroli (M5S), come presidente della commissione di lotta alle ecomafie, è quello di "portare avanti i filoni di inchiesta della scorsa legislatura proprio per non ricominciare tutte le volte e poi farò in modo che si analizzino dei temi delicati come sono questi del mondo dei riciclo. Il problema dei roghi e soprattutto dei trasporti dei rifiuti: mentre prima i rifiuti andavano da nord a sud adesso sta accadendo anche il contrario. I rifiuti macinano chilometri e spesso in maniera anche inutile. Quindi anche un sistema e una visione di insieme per capire il percorso di questi rifiuti e dietro tutti gli illeciti che possono esserci dai trasporti alle società. Mi vorrò dedicare molto a questo".