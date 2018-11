Corteo studentesco a Milano, tensione con polizia a consolato Usa

Milano (askanews) - Si è concluso con alcuni minuti di tensione il corteo degli studenti medi che ha attraversato Milano in occasione del "No Salvini Day". Quando alcune centinaia di studenti hanno raggiunto via Turati per dirigersi verso il consolato degli Stati Uniti, si sono trovati la strada sbarrata dalle transenne e da un cordone di polizia e carabinieri in assetto antisommossa, schierati per impedire l'accesso in largo Donegani. I giovani in testa al corteo hanno reagito buttando a terra le transenne e lanciando fumogeni, petardi e alcune uova in direzione delle forze dell'ordine che si sono limitate a rimettere in piedi le transenne.

"Abbiamo assediato il consolato degli Stati Uniti portando insieme a noi manichini che simboleggiavano tutte le persone attualmente stanno arrivando al confine con il Texas - hanno spiegato gli studenti - travolgere con i nostri corpi le transenne disposte a protezione del consolato ha simboleggiato il nostro augurio che i migranti in marcia per una vita degna riescano a portare a termine il proprio cammino, oltre muri, eserciti e filo spinato".