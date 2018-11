Show di Cristina D'Avena per inaugurazione Amazon Loft for Xmas

Milano (askanews) - Sigle amatissime dei cartoni animati che tutti conoscono e sanno cantare. Cristina D'Avena ha tenuto uno showcase in occasione della festa per l'inaugurazione dell'Amazon Loft for Xmas, il popup store di Amazon aperto a Milano dal 16 al 26 novembre, in occasione della settimana del Black Friday e per festeggiare l'arrivo del Natale. I Puffi, Kiss me Licia, Pollon, Magica Emi e tanti altri brani che gli invitati hanno cantato e ballato in coro con l'intramontabile Cristina.