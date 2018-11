"Il giorno del mio compleanno", giovani amici che devono crescere

Roma (askanews) - Un gruppo di amici di provincia accomunati dalla passione per il calcio che devono affrontare all'improvviso la morte di un amico sono i protagonisti de "Il giorno del mio compleanno", in scena al Piccolo Eliseo fino al 2 dicembre. Lo spettacolo diretto da Silvio Pieroni è tratto dal testo dell'autore britannico Luke Norris: un toccante ritratto di amicizie infantili che faticano ad accettare la loro vita adulta e uno sguardo compassionevole su queste giovani vite interrotte. "E' un momento dove alle spalle c'è l'età adolescenziale, quel momento in cui uno non se ne rende conto che si sta passando dalla giovinezza all'età adulta. - spiega il regista - Purtroppo delle volte accadono delle cose, nello specifico muore un loro amico, e quindi questo passaggio è obbligatorio e non sempre si hanno gli strumenti per affrontarlo".

L'intero primo atto è una lunga esorcizzazione del tragico evento, in cui i ragazzi chiacchierano, scherzano, fanno finta di niente, mentre nel secondo atto c'è un lungo flash back, dove si racconta l'ultima giornata di vita di Franky. "Si ride molto nel testo perché sono ragazzi, non hanno strumenti per accettare cose negative, e quindi come reagiscono: uno potenzialmente deve defecare, l'altro deve mangiare, l'altro ha smesso di fumare e deve fumare, ma non sono persone adulte che si mettono e cercano di risolvere il problema della morte.

Li accomuna il fatto di essere ragazzi, ma fondamentalmente li accomuna la provincia. Chi è cresciuto effettivamente in provincia si rende conto di quanto il luogo possa essere importante, ma sia nel bene che nel male, cioè nella conoscenza, quanto riesci a stringere un'amicizia molto profonda, mentre invece in una città non c'è questo".

I giovani interpreti de "Il giorno del mio compleanno" sono Giovanni Arezzo, Antonio Bandiera, Laurence Mazzoni, Federico Gariglio, Grazia Capraro, Luca Terracciano. La pièce ha vinto il Premio Bruntwood 2013.